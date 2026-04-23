Tennis

Schlechte Nachrichten: ATP-Tennisturnier für 2026 abgesagt

Das Challeng­er-Turnier in Bad Waltersdorf kann heuer nicht stattfinden. Auch ein Frauen-Turnier in Wien wurde gestrichen.
23.04.2026, 14:27

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Tennisspieler Dennis Novak bem Aufschlag.

Österreichs Tennis-Szene beklagt den Ausfall von zwei Turnieren auf Challenger-Level: Die Veranstalter des ATP125-Challengers in Bad Waltersdorf müssen nach drei Auflagen zumindest für dieses Jahr passen. Als Gründe werden deutlich gestiegene ATP-Anforderungen sowie wirtschaftliche Herausforderungen genannt. Man hofft auf eine Fortsetzung 2027. Und auch das ITF-W75-Turnier im Wiener La Ville Club muss wegen Sponsorenabgängen ausgerechnet vor der 20. Auflage abgesagt werden.

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Damit gibt es auf ATP-Ebene in Österreich nur noch zwei Challenger: jenes in Mauthausen (OÖ) in der kommenden Woche und im niederösterreichischen Tulln (6. bis 13.9.). Noch vor zwei Jahren gab es vier Turniere dieser Kategorie, Salzburg war im Vorjahr wegen fehlender Sponsoren ausgestiegen.

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