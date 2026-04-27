Tennis

Nichts für schwache Nerven: Rodionov verliert nach Wahnsinns-Finish

Beim Challenger in Mauthausen vergab Jurij Rodionov mehrere Matchbälle im Entscheidungssatz. Nicht nur das.
27.04.2026, 18:10

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Bitter: Jurij Rodionov

Mit  unterschiedlichen Darbietungen verabschiedeten sich drei Österreicher vom Challenger in Mauthausen. Der Steirer Sebastian Sorger bot dem chilenischen Vorjahresfinalisten Tomas Barrios Vera einen tollen Kampf, verlor am Ende 1:6, 6:2 und 4:6. 

Highlight am Montag: Österreichs Davis-Cup-Held serviert in Mauthausen

Matthias Uvjari, ebenfalls mit einer Wild Card im Danube Upper Austria Open powered by SKE im Hauptbewerb, wurde vom Franzosen  Hugo Gaston abserviert: 0:6, 1:6. 

Als letzter Österreicher war Davis-Cup-Held Jurij Rodionov am Montag an der Reihe. Der 26-Jährige unterlag US-Mann Darwin Blanch  6:1, 1:6 ,6:7(6). Das Ende war kurios: Rodionov lag beim Aufschlag seines Gegners im dritten Satz 4:5 und 0:40 zurück - und rettete sich ins Tie-Break. Dort führte er 6:2 und musste wenige Minuten später dem Amerikaner zum Sieg gratulieren. 

News vom Tennis

Beim Challenger in Mauthausen vergab Jurij Rodionov mehrere Matchbälle im Entscheidungssatz. Nicht nur das.
Weiterlesen
Jurij Rodionov ist ein Star des Challengers in Mauthausen. Am Montag spielt der Held des "KURIER Austria Davis Cup Teams" die vierte Partie.
Weiterlesen
Österreichs Nummer eins setzte sich gegen die Lettin Ostapenko in drei Sätzen durch. Nun wartet eine absolute Top-Gegnerin.
Weiterlesen
Carlos Alcaraz kann seinen Titel bei den French Open nicht verteidigen. Der Spanier musste wegen seiner Handgelenksverletzung absagen.
Weiterlesen
Anastasia Potapowa war bereits in der Quali gescheitert und durfte drei Tage später in den Hauptbewerb einsteigen. Dort steht sie in der dritten Runde.
Weiterlesen
ÖTV
kurier.at, hot  | 

Kommentare