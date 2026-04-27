Nichts für schwache Nerven: Rodionov verliert nach Wahnsinns-Finish

Mit unterschiedlichen Darbietungen verabschiedeten sich drei Österreicher vom Challenger in Mauthausen . Der Steirer Sebastian Sorger bot dem chilenischen Vorjahresfinalisten Tomas Barrios Vera einen tollen Kampf, verlor am Ende 1:6, 6:2 und 4:6.

Matthias Uvjari, ebenfalls mit einer Wild Card im Danube Upper Austria Open powered by SKE im Hauptbewerb, wurde vom Franzosen Hugo Gaston abserviert: 0:6, 1:6.

Als letzter Österreicher war Davis-Cup-Held Jurij Rodionov am Montag an der Reihe. Der 26-Jährige unterlag US-Mann Darwin Blanch 6:1, 1:6 ,6:7(6). Das Ende war kurios: Rodionov lag beim Aufschlag seines Gegners im dritten Satz 4:5 und 0:40 zurück - und rettete sich ins Tie-Break. Dort führte er 6:2 und musste wenige Minuten später dem Amerikaner zum Sieg gratulieren.