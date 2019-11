Thiem macht sich vor ATP-Finals-Halbfinale Gedanken um Muster

Fest steht aktuell, dass Thiem bisher 645.000 US-Dollar (586.523 Euro) und 400 ATP-Zähler gewonnen hat. Sollte sich der Österreicher für das Endspiel qualifizieren, kommen weitere 400 Punkte und 657.000 Dollar (597.435 Euro) dazu. Durch den Einzug von Roger Federer ins Halbfinale ist aber auch schon fix, dass Thiem selbst mit dem Masters-Titel nicht in die Top 3 kommen kann.

Im Rahmen der internationalen Pressekonferenz wurde Thiem übrigens auch zum Thema Doping im Tennis befragt. Er hatte sich in einem Interview dazu geäußert und gemeint, er würde für alle Topspieler die Hand ins Feuer legen. Warum er so denkt? „Erstens, weil ich selbst so oft getestet werde. Und ich bekomme auch mit, dass auch alle anderen Topspieler so oft getestet werden. Das ist ein Grund, warum ich so sicher bin“, sagte der Weltranglisten-Fünfte.

Zudem zähle im Ballsport zwar, wie fit und schnell man ist. „Aber immer noch ist es am Wichtigsten, wie du den Ball schlagen kannst, das Spiel spielst und das kann man nicht durch ein Medikament beeinflussen. Das wäre sehr nett, aber so eine Substanz existiert nicht.“