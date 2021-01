Systemkritik: "Sportler sind Verbandsuntertanen"

Hinterfragen Sportler ihre Rechte zu wenig, so lange das Geld stimmt?

Nun, Fußballspieler können tatsächlich vieles mit Einkünften aufwiegen. Schwieriger wird es in den unteren Ligen, wo verhältnismäßig wenig verdient wird. Verbandsuntertan ist der Sportler vor allem in Einzelsportarten. Ich glaube, dass viele Fußballer in Blasen leben mit Leuten, die ihnen nach dem Mund reden. Bei Bayern München verdienen sie bis zu zwanzig Millionen Euro im Jahr. Das ist achtzig Mal so viel wie die Bundeskanzlerin, nicht zu reden von der Relation zu einer Krankenschwester.

Viele Sportler in den größten Profiligen werden Marionetten, die ihren Reichtum zeigen. Dass es insgesamt nicht mehr Kritik gibt, verwundert schon. Warum gibt es keine Gehaltsobergrenzen?

Der Sportbetrieb hängt intensiv mit dem Neoliberalismus zusammen. Das bedeutet: keine staatlichen Eingriffe, also auch keine Gehaltsobergrenzen. Es herrscht die Vorstellung, der Markt wird alles regeln. Die großen Vereine sind Konzerne, deren Verhalten weniger skandalös wäre, würde der Betrieb nicht subventioniert. Man muss ja bedenken, dass da Steuergeld hinein fließt. Ich habe in meinem Buch das Beispiel Bayern München angeführt: Wie viel Geld für den Bau der Allianz-Arena aus der öffentlichen Hand gekommen ist. Oder was Polizeieinsätze bei den Bundesligaspielen kosten.

In der augenblicklichen Krise klagen auch große Klubs über Finanzprobleme.

Man hat bei Corona gemerkt, dass einige deutsche Klubs nach einem Monat schon in Schwierigkeiten kamen. Wenn man weiß, was für exorbitante Gehälter bezahlt werden, fragt man sich, wie da gewirtschaftet wird. Diese Fragen sollten in der Öffentlichkeit gestellt werden. Warum es keinen Aufschrei gibt? Weil wir alle Sportfans sind – und die Medien darüber zu wenig berichten.