"Die Demokratie gerettet": Wie sich US-Sportstars gegen Trump stellten

Doch die NBA-Stars reagierten sofort, als das Kapitol gestürmt wurde. Beim Spiel der Boston Celtics gegen Miami Heat wurde vor dem Abspielen der Hymne eine Erklärung verlesen: „Wir bestreiten das Spiel heute schweren Herzens.“ Das Statement nahm Bezug darauf, dass in Kensha im Bundesstaat Wisconsin keine Anklage erhoben wird gegen den Polizisten, der Jacob Blake mit Schüssen in den Rücken niederstreckte. Während der Hymne knieten fast alle Profis. Nach dem Spiel sagte Celtics-Profi Jaylen Brown mit Blick auf den Fall Blake, es gebe zwei Amerikas. „In dem einen wirst du erschossen, weil du in deinem Auto schläfst, Zigaretten verkaufst oder im Hinterhof spielst. In dem anderen Amerika kannst du das Kapitol stürmen – es gibt kein Tränengas, keine Massenverhaftungen, nichts davon.“