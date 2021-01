Rapinoe über den Kapitol-Sturm: Starke Worte einer starken Frau

Die 35-jährige Kapitänin des US-Nationalteams wuchs in Kalifornien auf, der Vater Bauarbeiter, die Mutter Kellnerin, fünf Geschwister, darunter ein Bruder, der wegen Drogenproblemen im Gefängnis landete. Im Vorwort ihres Buches schreibt sie: „Wenn jemand im Leben so viel Glück hatte wie ich, ist es ja wohl das Mindeste, den Mund aufzumachen und die Dinge beim Namen zu nennen.“ Zum Beispiel, als sie sich vor den Olympischen Spielen 2012 outete: „Ich bin lesbisch, ich bin Profisportlerin, und das sollen ruhig alle wissen.“

Oder aber beim Kampf um gleiche Gehälter für Männer und Frauen – auch im Fußball. Berühmt geworden ist ihre präventive Weigerung, das Weiße Haus nach der WM 2019 zu einem möglichen Siegesempfang durch Donald Trump zu betreten: „I’m not going to the fucking White House.“ Auf dem Weg zum Titel hatte sie sich auf Twitter ein Duell mit Trump geliefert, den sie bei der Gelegenheit als Spaltpilz der amerikanischen Gesellschaft bloßstellte.