US-Kapitänin Rapinoe pfeift auf "das beschissene Weiße Haus"

Megan Rapinoe, Kapitänin des US-Frauenfußball-Nationalteams, hat überhaupt keine Lust auf einen Besuch bei Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Das machte sie in einem am Dienstag veröffentlichten Video-Interviewausschnitt des US-Fußballmagazins Eight By Eight mit drastischen Worten deutlich: "I'm not going to the fucking White House" ("Ich werde nicht in das beschissene Weiße Haus gehen.")

Sie habe ohnehin Zweifel, dass die Mannschaft in Fall eines Titelgewinns vom Präsidenten eingeladen werde, fügte die 33-Jährige hinzu. In der zuvor erschienenen Print-Ausgabe des Magazins hatte sie den Grund dafür genannt: Trump versuche zu verhindern, dass Teams eingeladen würden, die ihn ablehnten.