Die streitbaren Amerikanerinnen sind die Favoritinnen

Am Montag greift der große Favorit ein. Die USA spielt gegen Spanien. Drei Spiele, drei Siege, 18 Tore geschossen, keines erhalten. Die USA haben in Frankreich in der Vorrunde die souveränsten Vorstellungen gezeigt. „Unsere Qualität ist enorm“, sagte Nationaltrainerin Jill Ellis nach dem Sieg gegen Schweden, und es klang wie eine Drohung. Die hohe Qualität des Teams ist natürlich auch der Grund, warum dieses Team so beliebt ist, warum 130.000 Tickets bereits vor Turnierstart an Amerikaner verkauft worden sind.

Die Amerikanerinnen kämpfen aber nicht nur um die Verteidigung des Titels, den sie 2015 errungen haben. Sie führen auch einen Kampf um Gleichberechtigung mit den Männern, um bessere Bezahlung und mehr Anerkennung.