Streiten als Spezialdisziplin: Mediator dringend gesucht

Als ob es nicht genug andere Probleme gäbe, wird auch im Sport das Streiten zur Spezialdisziplin seiner Entscheidungsträger. Am Beispiel ...

... Österreichisches Olympisches Comité: Langzeitpräsident Karl Stoss wirkt 13 Monate vor Olympia in Paris angezählt. Zumal gleich an zwei Funktionsfronten um Macht und Einfluss gekämpft wird. Alt gegen Jung sowie Wintersport- gegen Sommersportverbände. Letztere fordern Gleichberechtigung. Schade, dass verglichen zum Gezänk ein Erfolg in einer Elementarsportart, die unabhängig von Jahreszeiten ausgeübt wird, medial fast unterging. Turner Vinzenz Höck dominierte erst kürzlich den Weltcup an den Ringen.