Historische Goldmedaille: Warum die EM-Sensation im Speerwurf keine war

Die österreichische Bundeshymne wird am Mittwochabend am Medal Plaza neben dem Olympiastadion in Rom gespielt. Zum dritten Mal insgesamt bei einer Leichtathletik-EM und zum ersten Mal seit Ilona Gusenbauer, die 1971 Gold im Hochsprung gewann. Die 28-jährige Speerwerferin Victoria Hudson ist nach ihrem Sieg bei der EM nun auch eine ernsthafte Kandidatin auf Edelmetall bei Olympia. Doch wie konnte es so weit kommen?