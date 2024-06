Nach EM-Silber will Lukas Weißhaidinger "Olympia-Gold attackieren"

Weißhaidinger auf dem Podest bei einem internationalen Titelkampf ist ein Comeback. Denn nach jeweils Bronze bei EM (2018), WM (2019) und Olympia (2021) musste er durch zwei „zähere Jahre“ gehen. „Das musste einfach so passieren. Damit man dann was verändert. Und dass man dann wieder zurückkommt. Das macht ja viel mehr Spaß!“

Dass sich die Veränderung so auswirke, sei richtig cool, meinte Weißhaidinger und dankte in erster Linie seinem Trainer Gregor Högler und dem gesamten Betreuerteam. „Wir haben das Ziel, noch besser zu werden. Das Wichtigste ist dabei, verletzungsfrei zu bleiben. Das bin ich jetzt und kann weit werfen.“

Das nächste Ziel steht schon fest: „Bei Olympia will ich Gold attackieren.“

Er war lange Vierter gewesen, katapultierte sich mit 67,70 m im fünften Versuch noch auf Platz zwei.

Am Ende fehlten in dem Weltklassefeld 38 Zentimeter auf Gold. „Das war ein richtig cooler Wettkampf. Ich werde ihn nie vergessen“, sagte der 32-Jährige, in Österreich bereits neunmal Leichtathlet des Jahres.