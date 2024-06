EM-Gold: Speerwerferin Victoria Hudson schreibt Sportgeschichte

Im Moment ihres größten Triumphes konnte Victoria Hudson gar nicht hinsehen. Nur mehr eine Athletin konnte der österreichischen Speerwerferin Gold bei der Freiluft-EM in Rom entreißen. Doch der Speer der Serbin Vilagos flog nicht weit genug – und Hudson durfte sich Dienstagnacht, kurz vor 23 Uhr, im Olympiastadion der italienischen Hauptstadt Europameisterin nennen.

Es war der einzige Moment in dieser hochklassigen und spannenden Titelentscheidung, in dem die 28-jährige Niederösterreicherin nicht souverän wirkte. Hudson war als Europas Beste nach Rom gereist, Ende Mai hatte sie den österreichischen Rekord beim Meeting in Eisenstadt auf 66,06 Meter ausgebaut.

Viel fehlte darauf auch diesmal nicht im mächtigen Stadionoval, wo die Thermik für Wurfgeräte traditionell schlechter ist. Nach 64,62 Metern landete der Speer von Hudson – und das bereits im ersten von sechs Versuchen.