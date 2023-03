Sexualisierte Gewalt im Sport: Was tun, wenn der Trainer verdächtigt wird?

Sport und Körperlichkeit

Sportminister Werner Kogler sprach bei der Vorstellung der „Handreichung“ am Mittwoch in Wien die verstärkte „Körperlichkeit“ im Sport an: Es komme in Situationen des Trainings, des Jubels und des Trosts zu mehr Berührungspunkten.

Mit Checklisten, Begriffsklärungen und eLearning-Angeboten will der Verein 100% Sport die Verantwortlichen stärken, Gewalt zu verhindern und gegebenenfalls aufzuarbeiten. Der autonome Verein ist im Ministerium angesiedelt und kümmert sich um sensible gesellschaftliche Themen im Sport.