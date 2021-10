Sex, Lügen und ein Video: Benzema blieb dem Prozess fern

Auch am dritten und letzten Tag seines Prozesses in Versailles blieb Karim Benzema der Verhandlung gegen ihn fern. Berufliche Gründe hatte er dafür genannt, musste sich der französische Stürmer-Star doch in Spanien auf die nächsten Spiele seines Klubs Real Madrid vorbereiten. Vorgeworfen wurde ihm Komplizenschaft beim Versuch, seinen ehemaligen Nationalteam-Kollegen Mathieu Valbuena mit einem Sex-Video zu erpressen.