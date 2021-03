Erpressungsversuch mit Sex-Video: Real-Star Benzema vor Gericht

In der Affäre um einen Erpressungsversuch mit einem Sexvideo soll der Prozess gegen Real-Madrid-Stürmer Karim Benzema und weitere Angeklagte am 20. Oktober beginnen. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Dienstag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in Versailles bei Paris.

Benzema wird verdächtigt, bei einer versuchten Erpressung des französischen Mittelfeldspielers Mathieu Valbuena als Komplize agiert zu haben. Diesem wurde bei einem Anruf im Juni 2015 mit der Veröffentlichung eines intimen Videos gedroht. Wegen der Verwicklung in die Affäre hatte Benzema 2016 die Europameisterschaft im eigenen Land verpasst. Die Verteidigung Benzemas wies die Vorwürfe nach früheren Berichten zurück.

Dem 33-jährigen Real-Star wird "Beihilfe zu einem Erpressungsversuch" vorgeworfen. Ihm droht demnach eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren und eine Geldstrafe von 75.000 Euro. Vier weitere Männer müssen sich wegen versuchter Erpressung verantworten. Der Prozess ist vorerst bis 22. Oktober angesetzt.