Segler Zajac: „Es hilft nicht, dass ich eine Medaille habe“

Können Sie abschätzen, wie Ihr Leistungsniveau ist und wo Sie ungefähr stehen?

Tokio kann für uns ein völliges Aha-Erlebnis werden.

Tatsächlich?

Ja, das ist wirklich so. Wir segeln hier bei Olympia nicht mit dem Boot, auf dem wir in den vergangenen Monaten in Sizilien trainiert haben. Im Trainingslager haben wir zuletzt auch nur unser altes Material verwendet. Und dann haben wir natürlich keine Ahnung, wie die Australier, die Neuseeländer, die Brasilianer, die Amerikaner drauf sind. Der letzte Vergleich ist eineinhalb Jahre her.

Blicken Sie in den Trainingsfahrten automatisch nach links und rechts zur Konkurrenz, oder konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit?

Selbstverständlich. Das ist der erste Vergleich. Uns allen fehlt die Wettkampfpraxis, jedem Trainingstag kommt eine enorme Bedeutung zu: Wir müssen die Starts üben, einige kleine Races veranstalten, vielleicht kann man dann da und dort noch das eine oder andere adaptieren. Aber die Hausaufgaben sind längst erledigt, das müssen sie jetzt auch sein.