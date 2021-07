Zum Niederknien: Polititsche Gesten erstmals bei Olympia erlaubt

Charta 50 hat ausgedient

Politischer Protest und Olympische Spiele war in der Geschichte der Spiele stets ein heikles Thema. . Laut Regel 50 der olympischen Charta des IOC sind bei Olympia jegliche Demonstrationen sowie politische, religiöse oder rassistische Botschaften untersagt.

1968 reckten die dunkelhäutigen US-Leichtathleten Tommie Smith und John Carlos bei der Siegerehrung die Faust mit einem schwarzen Handschuh in die Höhe – das Zeichen der „Black-Power-Bewegung“. Die beiden wurden von Olympia ausgeschlossen und hatten jahrzehntelang mit Repressalien zu kämpfen. 53 Jahre später knien die Sportler nieder in Erinnerung an George Floyd, der nach rassistischer Polizeigewalt gestorben ist. Manche Sportler strecken die Faust in die Luft als Anlehnung an den Protest von Smith und Carlos.