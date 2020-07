Olympia-Rebell: „Mut hat uns Österreicher selten ausgezeichnet“

Wie politisch ist eigentlich der Sport?

Es ist völlig verlogen, wenn man sagt, wir schaffen eine politikfreie Zone. Sport ist immer hochpolitisch gewesen. Bis hin zu den Engländern, die bei ihren eigenen Spielen Milliarden in die Hand genommen haben, um gut abzuschneiden. Auch so etwas ist ein politisches Statement.

Die Sprinter Tommie Smith und John Carlos hatten nach ihrem Protest 1968 große Probleme und viele Anfeindungen. Kaepernick ist seit seinem Kniefall arbeitslos. Wir war es bei Ihnen?

Du bist als Segler ganz schnell vergessen. Weder das politische Statement noch die Medaille haben unmittelbar viel gebracht – Ausnahme der eigene Klub, der mir eine Kabane geschenkt hat. Den Benefit hat es erst 20 Jahre danach gegeben. Wenn du beruflich erfolgreich bist und auch auf einem anderen Gebiet okay warst. Du entgehst dem Stereotyp, das Uni-Leuten entgegen gebracht wird: Naja, das ist so ein elfenbeintürmiger Eierkopf, der vom wirklichen Leben keine Ahnung hat. In dem Kastl war ich nie.

Also hat Sie Ihr Sport im Leben weitergebracht. Wie kamen Sie zum Segeln?

Meine Eltern kamen vom Land und haben sich in der Stadt nicht wohlgefühlt. Von April bis Oktober waren wir dann in Neusiedl. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder du liebst den See, oder du hasst ihn.

Segeln war in den 1960er-Jahren kein billiger Sport. War Ihr Vater reich?

Mein Vater hat in einer Werkstatt gearbeitet. Sein Chef hat am See ein kleines Boot gehabt. Der Vater hat es geputzt, poliert, gestrichen. Dafür durfte er segeln. Wir sind nicht auf die Butterseite gefallen. Mit viel Müh’ und Not haben sich meine Eltern eine Kabane gemietet. In den zwölf Quadratmetern sind wir dann zu viert gehockt, wenn es geregnet hat.

Wann war klar, dass Sie Talent haben?

Mit drei, vier Jahren bin ich aufs Boot gestiegen. Mit sechs, sieben Jahren habe ich begonnen, Regatten zu segeln. Ich bin ein kompetitiver Typ. 1969 war ich Weltbester unter zwölf Jahren. Da haben die anderen gesehen, dass da jemand Segeln liebt, und ich war immer ein harter Arbeiter.