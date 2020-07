Lewis Hamilton: Schon jetzt der größte Pilot der Formel 1

Als Lewis Hamilton am 5. August 2007 zum ersten Mal das Formel-1-Rennen auf dem Hungaroring gewann, da existierte das iPhone erst ein Monat und Instagram, das längst zum Leitmedium des Briten geworden ist, noch lange nicht. Man kann sich daher nur ausmalen, mit welchen Bildern und Botschaften Hamilton seine mittlerweile fast 18 Millionen Abonnenten teilhaben hätte lassen an einem für ihn aufreibenden, aber auch richtungsweisenden Rennwochenende.

Seinen damaligen McLaren-Teamkollegen, Doppelweltmeister Fernando Alonso, hatte der 22-jährige Debütant dermaßen entnervt, sodass dieser ihn in der Qualifikation absichtlich behinderte (siehe Video unten). Es sollte nichts bringen – im Gegenteil. Nach dem dritten Karrieresieg gehörten die Sympathien teamintern endgültig dem jungen Hamilton.