Alain Prost: "Hamilton zu besiegen ist fast unmöglich"

Alain Prost hat einen klaren Favoriten für die Formel-1-WM 2020. Aus Sicht des viermaligen Champions aus Frankreich wird es immens schwierig, Lewis Hamilton in diesem Jahr zu schlagen. „Fast unmöglich unter normalen Umständen“, sagte der 65-Jährige der Nachrichtenagentur Reuters. Bis zum Ende von dessen Karriere könnte der aktuell Sechsfach-Weltmeister „leicht“ acht Titel haben.

Er wird immer besser

Der für Mercedes startende Brite werde immer stärker, gab Prost an. „Je mehr er sich in einem Team wohlfühlt, je mehr er im Leben gefestigt ist, desto besser wird er offensichtlich“, sagte der Berater des Renault-Werksteams vor dem Großen Preis von Ungarn am Sonntag (15.10 Uhr).

Der einzige Konkurrent, den Hamilton möglicherweise haben könnte, sei Teamkollege Valtteri Bottas, der momentane WM-Leader nach zwei Rennen. „Es kommt darauf an, wie viele Rennen es gibt und ob du eins oder zwei wegen technischen Problemen verpasst, das weiß man nie. Er fährt das gleiche Auto“, sagte Prost. „Aber ich sehe nicht, dass ein anderes Team gegen Mercedes dieses und nächstes Jahr gewinnen kann.“