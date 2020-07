Superstar Rossi fährt "zu 99 Prozent" auch 2021 in der MotoGP

Mit der insgesamt drittbesten Zeit meldete sich der neunfache Weltmeister Valentino Rossi am Mittwochvormittag zurück. "Da war ich nicht schlecht unterwegs", sagte der 41-Jährige über seine Leistung am Testtag in Jerez, wo am Sonntag (14.00) die MotoGP endlich in ihre Saison startet.

Und auch 2021 wird Rossi wohl an den Start gehen, es wird seine insgesamt 26. (!) Saison in der Motorrad-WM sein. Im Yamaha-Werksteam bleibt Maverick Viñales (ESP), Rossi muss sein Motorrad an Fabio Quartararo (FRA) abgeben. Nun scheint fix, dass der Italiener beim zweiten Team, Petronas-Yamaha, unterkommen wird.