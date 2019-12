Rossi vs. Hamilton: Erstes Video vom Fahrzeugtausch aufgetaucht

Am Montag tauschten Valentino Rossi und Lewis Hamilton in Valencia die Fahrzeuge. Der Italiener fuhr den Mercedes, der Engländer setzte sich auf die MotoGP-Yamaha. Die Veranstaltung auf dem Circuit Ricardo Tormo fand hinter verschlossenen Toren statt, kein einziges Bild drang an die Öffentlichkeit.

Nur auf Instagram meldete Formel-1-Weltmeister Hamilton: "Alles, was ich sagen kann, ist, dass es monumental war. Es lief für uns großartig und es gab nicht das geringste Problem."