90. Karriere-Pole: Hamilton und Mercedes demütigen Konkurrenz

Lewis Hamilton ist zum 90. Mal in seiner Karriere auf die Pole Position gefahren. Der 35 Jahre alte Brite raste am Samstag in der Formel-1-Qualifikation zum Großen Preis von Ungarn auf den ersten Platz. Der sechsmalige Weltmeister verwies auf seiner schnellsten Runde seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas auf den zweiten Rang. Für Hamilton ist es die siebte Pole auf dem Hungaroring, so viele holte dort vorher nur der deutsche Rekordweltmeister Michael Schumacher.