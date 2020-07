Eishockey-Talent Rossi: "Ich würde niemals meine Mama schlagen"

Wie ging es dann weiter nach den ersten Wochen in der Heimat?

Ich habe immer in Vorarlberg trainiert und versucht, so lange wie möglich nicht auf das Eis zu gehen. Dann werde ich wieder hungriger. Wenn ich immer nur an Eishockey denke, werde ich verrückt. Ich habe noch nie solange Pause gemacht. Nach drei Monaten war ich in Zürich mit dem ZSC auf dem Eis. Danach war ich bei Teamchef Roger Bader im Camp, dann in Bled und jetzt drei Wochen in Bruck.

Wie ist das lange Warten für Sie auf den NHL-Draft, der von Juni auf Oktober verschoben wurde?

Am Anfang war es sehr komisch. Es gab in der NHL jeden Tag neue Nachrichten. Irgendwann habe ich mir gesagt, 'ich kann es eh nicht ändern, ziehe einfach mein Programm durch und will mich jeden Tag weiter verbessern'. Ich hoffe, dass es jetzt beim 9. Oktober bleibt.

Wie sieht es mit Kontakten zu den NHL-Teams aus?

Die gibt es jeden Tag. Nach jedem Spiel gab es Gespräche mit NHL-Scouts. Über die Persönlichkeit, wo du aufgewachsen bist, und es waren auch komische Fragen dabei.

Welche zum Beispiel?

Ob ich meine Mama schlagen würde um ein Spiel zu gewinnen, oder mit welcher Waffe ich jemanden umbringen würde – Stein, Pistole oder Messer. Da habe ich Pistole gesagt.