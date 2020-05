Eishockey-Talent Rossi zum "herausragenden Spieler" gewählt

Der 18-Jährige aus Feldkirch war mit 120 Punkten in 56 Spielen Topscorer in der Ontario Hockey League. Bei einer Umfrage unter Trainern der kanadischen Juniorenliga räumte er als cleverster Spieler, bester Spielmacher und als Nummer eins im Penaltyschießen groß ab. Zudem landete der Center auch in den Kategorien defensiver Stürmer (Platz 3), Unterzahlspiel (3) und Bully (4) im Spitzenfeld.