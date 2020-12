Die dunklen Seiten des Sports hellen auf

In der Major League Baseball wird nun die DNA des US-Sports repariert, die Statistik, die in Zahlen gegossene Heldenverehrung. Mit Jack Roosevelt „Jackie“ Robinson durfte erst am 15. April 1947 der erste Afroamerikaner in der MLB spielen. Seine Nummer 42 wird von den Klubs nicht vergeben. Einmal im Jahr laufen alle Spieler mit der 42 auf – am Jackie Robinson Day.

Ein schönes Symbol, doch in den Statistiken scheint nicht auf, was Robinson und Kollegen davor geleistet haben. Denn sie spielten in eigenen Ligen, in sieben Negro Leagues von 1920 bis 1948. Leroy Robert Paige, den alle nur „Satchel“ nannten, warf den Ball so hart wie kaum ein anderer, er war einer der besten Pitcher der 30er- und 40er-Jahre. „Er war der Beste, gegen den ich je antreten musste“, bescheinigte Joe DiMaggio. Die Ehrentafel von Paige hängt zwar in der Hall of Fame des Baseball in Cooperstown, so wie die der Legende DiMaggio. In der Statistik ist Paige aber mit nur 179 Spielen und 28 Siegen verewigt – er kam erst mit 42 Jahren in die MLB. Zu den Cleveland Indians.

Seit mehr als 100 Jahren führt der Klub diesen Namen. Schon 1997 gab es erste Proteste dagegen. Seit letztem Jahr wird das Logo mit dem Konterfei des „Chief Wahoo“ genannten Indianerhäuptlings nicht mehr verwendet. Aber erst dieses Jahr hat man sich entschlossen, sich vom Namen „Indians“ zu trennen. Und es war Trump, der gleich wieder von „cancel culture“ auf Twitter faselte.