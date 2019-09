Kniefall: Kapernick "immer noch bereit" - und vereinslos

Im Louis Armstrong Stadium von New York hatte Colin Kaepernick in der vergangenen Woche einen seiner seltenen Auftritte in der Öffentlichkeit. Um American Football ging es für den ehemaligen Quarterback der San Francisco 49ers dabei aber nicht. Kaepernick verfolgte in einer Box zusammen mit NBA-Legende Kobe Bryant einen Auftritt der inzwischen ausgeschiedenen Titelverteidigerin Naomi Osaka aus Japan bei den Tennis-US-Open. Vor dem NFL-Start zwischen den Chicago Bears und den Green Bay Packers in der Nacht auf Freitag ist einer der polarisierendsten US-Sportler weiter außen vor.

„All die Versprechungen, die bei der Gründung dieses Landes gemacht wurden, sind fantastisch. Für viele Menschen wurden diese Ziele aber noch nicht erreicht“, sagte der meinungsstarke Nationalcoach der US-Basketballer, Gregg Popovich, zuletzt. Ungleichheiten anzuprangern, mache niemanden zu einem Vaterlandsverräter. Kaepernick habe seiner Einschätzung nach damals „sehr patriotisch“ gehandelt.