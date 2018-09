Colin Kaepernick: Kein Ende des Kniefalls

Zum Start der National Football League protestieren einige Profis trotz Strafandrohung weiter gegen Rassismus und soziale Ungleichheit. Der Hymnenstreit im amerikanischen Lieblingssport geht weiter: Nachdem Football-Profis für das Niederknien beim Abspielen der amerikanischen Hymne Strafen angedroht wurden, recken Spieler nun die rechte Faust.

„Bleibt stark, Brüder“, schrieb der frühere NFL-Quarterback Colin Kaepernick in den sozialen Netzwerken. Der 30-Jährige hatte die Spieler-Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt gegenüber Afroamerikanern in den USA vor zwei Jahren ausgelöst.

Malcolm Jenkins und DeVante Bausby vom amtierenden Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles haben vor einem Vorbereitungsspiel in der US-Football-Profiliga gegen die Pittsburgh Steelers die rechte Faust gehoben. Bei den Miami Dolphins reckte Robert Quinn ebenfalls seine Faust nach oben, seine Teamkollegen Kenny Stills und Albert Wilson knieten während der Hymne.

"Vaterlandsverrat"

Die erste Woche der Spielzeit 2018/’19 verlief scheinbar reibungslos. Aber eben nur auf den ersten Blick. Es könnte eine richtungweisende Saison werden für den Milliardenbetrieb NFL. Die Proteste afroamerikanischer Spieler, die während der Nationalhymnen vor den Partien in die Knie gingen und gehen, um gegen Rassismus und soziale Ungleichheiten zu demonstrieren, brachten die Konservativen auf. Diese sehen in den Aktionen der Spieler Vaterlandsverrat und eine Beleidigung der US-Flagge. Allen voran der US-Präsident: Donald Trump kritisiert unaufhörlich die angeblich sinkenden Einschaltquoten bei den Fernseh-Übertragungen, er lästert und bezeichnete die protestierenden Spieler auch schon einmal als „Hurensöhne“.

Roger Goodell kann erleichtert aufgeatmet haben am Ende des ersten Spieltags der neuen NFL-Saison. Der oftmals für schlingernde Problemlösungen kritisierte Chef der Football-Liga hatte auf den ersten Blick wenig bis gar nichts zu tun: keine Erklärungen, keine Rechtfertigungen, keine Schadensbegrenzung. Goodell weiß, was in den USA mit Kritikern des Systems passieren kann. Sein Vater Charles Goodell sprach sich in den 1960er-Jahren in einem offenen Brief an Richard Nixon gegen den Vietnam-Krieg aus. Was das Ende der politischen Karriere des republikanischen Senators zur Folge hatte.