"Black Lives Matter" im Fußball und das Comeback im Käfig

Dass Spieler aus Afrika und Brasilien großteils kleine Dribbelkünstler sind, liegt nicht nur am südländischen Temperament. Vielmehr eignen sie sich unbewusst im Kindesalter die Basics an, wird in ihrer Heimat schon ab dem fünften, sechsten Lebensjahr (in Afrika oft bloßfüßig) auf holprigen Böden oder in staubigen Seitengassen gekickt. So wie’s in Wien nach dem Krieg auf G’stättn oder später im Käfig üblich war. Und es seit einigen Wochen wieder ist.

Ein Lokalaugenschein am Rand von eingezäunten (schon verwaist gewesenen) Spielplatzerln in Wien 10, 12 und 21, wo Toni Polster, Andreas Herzog und Peter Pacult einst Gleichaltrige genarrt hatten, deckt sich mit den Behauptungen von Jugendleitern: Das Virus Fußball (und auch Basketball) bricht wieder aus. Vorwiegend unter jungen Menschen mit Migrationshintergrund.

Weil in Unter- und Nachwuchsligen seit Monaten nicht gespielt werden darf, wird der Bewegungshunger in Parks zwischen Gittern gestillt, rennen jugendliche Vereinskicker im Privatgwandl dem Ball nach. Ohne Trainer, ohne Maske, ohne Scheu vor offiziell noch verbotenem Körperkontakt. So erlebt der Käfig-Kick seine ungewöhnliche Renaissance. Während und wegen Corona. Und vielleicht auch danach.