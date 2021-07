Über Tirol nach Tokio: Von der Flucht vor dem IS zum Olympia-Starter

„Much“ hört auf den Namen Klaus und ist so etwas wie der „Mister Ringen“ in Inzing. In der 3.500-Einwohnergemeinde unweit von Innsbruck ist Ringen Volkssport, der lokale RSC gehört zum Inventar der österreichischen Bundesliga. Wer in Inzing groß wird, der legt gerne andere aufs Kreuz, aktuell hat der Verein 70 Nachwuchsringer in seinen Reihen. RSC-Obmann Klaus Draxl ist es zu verdanken, dass Aker al Obaidi in Tokio am Start ist. Der engagierte Sportfunktionär hat den jungen Ringer nach Inzing gelotst, ihn in seine Familie aufgenommen und dem damals 15-Jährigen eine neue Heimat und damit eine neue Lebensperspektive gegeben. „Er hat gesagt, dass er Anschluss sucht und eine Familie. Ich hab’ ihm geantwortet: Ja, dann: Herzlich willkommen in Inzing.“