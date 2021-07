Olympisches Drama in Tokio: Viele Bühnen aber keine Zuschauer

Dennoch soll in den Hallen und Stadien eine würdige olympische Atmosphäre herrschen, die Organisatoren setzen auf die Technik: Mit einem „umfassenden Soundsystem“ sollen Zuschauerreaktionen der Spiele 2016 in Rio eingespielt werden, verriet IOC-Präsident Thomas Bach am vergangenen Wochenende. Die Sportler sollen sich fühlen, „wie von Fans umgeben“, sagte Bach. „Wir wollen nicht, dass sich die Athleten in den Stadien alleine fühlen.“