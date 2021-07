Olympia: In Japan geflohener Athlet aus Uganda aufgegriffen

Ein aus seinem Olympia-Trainingslager geflohener Athlet aus Uganda ist gefunden worden. Wie die Polizei in der Präfektur Mie am Dienstag bekannt gab, befand sich der 20-jährige Gewichtheber Julius Ssekitoleko in der Stadt Yokkaichi, 170 Kilometer östlich seines Trainingslagers in Izumisano in der Präfektur Osaka. Er werde von der Polizei verhört. OK-Geschäftsführer Toshiro Muto sagte, man werde nun Informationen einholen, bevor entschieden werde, wie man in dem Fall vorgehe.