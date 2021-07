Allen Widerständen zum Trotz: Olympia als großes Missverständnis

Für Tokio wurde wegen der gestiegenen Infektionszahlen zum inzwischen vierten Mal der Notstand ausgerufen. Und das bei Zahlen, die in Europa kaum beunruhigen. Knapp 3.000 Neuinfektionen wurden am Montag gemeldet, die 7-Tage-Inzidenz lag bei 16,6. In Österreich betrug sie 23,9, in Großbritannien lag sie bei 465,6, dennoch durften am Wochenende 365.000 Fans zum Grand Prix nach Silverstone.

In Europa irritiert, dass ein hoch entwickeltes Land wie Japan eine doch geringe Impfquote hat. Montag betrug sie 33,7 Prozent für Erst- und 21,7 Prozent für Zweitgeimpfte. 42,6 Millionen der 126 Millionen Einwohner haben somit den ersten Stich bekommen. In Österreich haben schon 65 Prozent den ersten Stich, 51,4 Prozent haben schon den vollständigen Impfschutz.