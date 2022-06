Silber gewann in der Duna Arena die erst 15-jährige Kanadierin Summer McIntosh, Bronze ging an die US-Amerikanerin Leah Smith. Ledecky profitierte allerdings auch von der Abwesenheit der australischen Olympiasiegerin und Weltrekordhalterin Ariarne Titmus, die sich lieber auf die Commonwealth Games im kommenden Monat in Birmingham vorbereitet.

Bei den vergangenen drei Olympischen Spielen sowie fünf Langbahn-Weltmeisterschaften hat Ledecky immer eine Goldene mit nach Hause gebracht. In Budapest tritt sie noch in den Einzelrennen über 800 m und 1.500 m Kraul an.