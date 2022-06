Schwimmen: Alexandri als Fünfte ins WM-Finale der Technischen Kür

Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri hat sich bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest souverän für das Finale der Technischen Kür qualifiziert. Die 24-Jährige holte am Freitag im Vorkampf gute 87,9133 Punkte und schwamm damit auf den fünften Platz. Auf die Top 3 fehlten Alexandri knapp 0,700 Punkte. Das Finale findet am Samstag um 16.00 Uhr statt.

Am Freitagnachmittag (16.00 Uhr), einen Tag vor dem offiziellen Start der Titelkämpfe in der ungarischen Hauptstadt, greifen Anna-Maria/Eirini Alexandri mit dem Vorkampf der Technischen Kür im Duett-Bewerb ins Geschehen ein.