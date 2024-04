Rückkehr als Mutter in den Sport: Auch ÖSV-Ass Tippler traut sich

Der Entschluss, als Mama ein Comeback im Ski-Weltcup zu feiern, kam Tamara Tippler so schnell, wie sie im März als Vorläuferin die Abfahrtspiste in Hinterglemm hinunterraste. Nach den Läufen im Renntempo war der Steirerin sofort klar, dass die Geburt von Tochter Mia ihre Risikobereitschaft nicht eingebremst hat. „Ich habe gesehen, dass ich in puncto Geschwindigkeit wieder ans Limit gehen kann. Da wusste ich, dass dieses Kapitel für mich noch nicht abgeschlossen ist“, erklärt Tamara Tippler.

US-Leichtathletin Allyson Felix unterbrach ihre Laufbahn nur kurz für die Geburt ihres ersten Kindes, danach lief die 38-Jährige noch drei Mal zu WM-Gold und wurde Olympiasiegerin.

Tamara Tippler ist übrigens nicht die erste ÖSV-Skifahrerin, die als Mama an den Start gehen wird. Ulrike Maier wurde 1991 in Saalbach-Hinterglemm Weltmeisterin im Super-G. Tochter Melanie war da eineinhalb Jahre alt. Die Piste in Hinterglemm, auf der Tippler 2025 um WM-Medaillen rasen will, ist nach Maier benannt, die 1994 bei einem Sturz ums Leben kam.