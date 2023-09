All diese Beispiele nehmen Druck von mancher Athletin. Viele haben in der Vergangenheit gezögert oder die Familienplanung weit hinausgeschoben. Am Rande der US Open ließ nun auch Superstar Naomi Osaka, seit Sommer Mutter, aufhorchen, als sie eine Rückkehr im Jänner in Melbourne in Aussicht stellte. Die Pause habe die „Liebe für den Sport“ wachsen und sie realisieren lassen, dass sie nicht ewig spielen könne.