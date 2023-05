Reaktion auf die Corona-Welle: Maskenpflicht beim Giro d’Italia

Der größte Gegner bei diesem Giro d’Italia ist augenscheinlich unsichtbar, zugleich aber so offenkundig hinterhältig, dass selbst die Superstars aus dem Sattel und klein beigeben müssen. Das Coronavirus wütet dieser Tage bei der berühmten Italien-Rundfahrt und sorgt im Fahrerfeld für Entsetzen und Panik: Wen wird es als Nächsten erwischen? Wie kann man sich am besten schützen? Und wer schafft es am Ende tatsächlich bis ins Ziel nach Rom?