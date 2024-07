Solo ins Gelbe Trikot: Superstar Pogacar lässt alle stehen

Die Siegerliste der Bergwertung am Col du Galibier liest sich wie das Who is Who des Radsports: Fausto Coppi, Eddy Merckx oder auch Marco Pantani haben hier gewonnen.

Wer den Mythos der Tour de France erklären möchte, der kommt am Col du Galibier nicht vorbei. Seit 1911 stellt sich dieser berühmte wie berüchtigte Alpenpass den Radstars bei der Frankreichrundfahrt in den Weg, auf dem steilen Anstieg bis auf 2.642 Meter Seehöhe wurden Helden geboren, aber auch Karrieren zerstört.

Felix Gall schlug sich auf der ersten Bergetappe tapfer und hielt sich am Col du Galibier auch lange in der elitären Spitzengruppe mit Pogacar auf. Am Ende kam der Osttiroler mit einem Rückstand von 2:44 Minuten als Elfter ins Ziel. In der Gesamtwertung liegt Gall an zwölfter Stelle, auf die Top Ten fehlt ihm nur eine Sekunde.