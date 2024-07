Radstar Gall bei der Tour: "Manche schalten das Gehirn aus"

Vor einem Jahr war Gall der Sensationsmann der Tour de France. Als Neuling gewann der 26-Jährige die Königsetappe und kam als Gesamt-Achter im Ziel in Paris an. Bei seiner zweiten Frankreich-Rundfahrt führt Österreichs Sportler des Jahres 2023 sein Decathlon AG2R La Mondiale Team als Mannschaftskapitän an.

KURIER: Wie kommen Sie mit dieser Rolle zurecht?

Felix Gall: Ich fühle mich durch die neue Rolle überhaupt nicht gestresst. Es ist ein Privileg, ein Team als Kapitän in die Tour zu führen. Das ist mir nicht zugeflogen, diese Rolle habe ich mir erarbeitet. Das Team glaubt an mich. Ich verspüre eine innere Ruhe, die ich so im letzten Jahr nicht hatte. Einerseits weil ich das Vertrauen des Teams spüre. Andererseits weil ich weiß, wozu ich fähig bin.