Rad-Star Felix Gall hat seinen lästigen Begleiter abgeschüttelt

Wichtiges Aha-Erlebnis

Dieses Aha-Erlebnis ruft sich in Erinnerung, wenn Felix Gall in dieser Woche wieder bei der Schweiz-Rundfahrt im Einsatz ist. Seit damals ist es in der Karriere des Osttirolers nur mehr steil bergauf gegangen. Der überraschende Sieg bei der Königsetappe der Tour de France und Rang acht in der Gesamtwertung als Tour-Debütant haben Felix Gall mit einem Tritt in andere Sphären katapultiert.