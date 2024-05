Souveräner Giro-Triumph: Warum Rad-Star Pogacar der "nette Kannibale" ist

Weil der beste Radfahrer der Gegenwart nahezu immer ein Lächeln auf den Lippen hat, den Emotionen gerne freien Lauf lässt und den Kontakt zur Konkurrenz und den Fans nicht meidet. „Ich bewundere ihn, wie er mit der ganzen Situation umgeht. Tadej steht so in der Öffentlichkeit und unter Druck, aber dem sieht man das nicht an“, sagt Felix Großschartner , der oberösterreichische Mannschaftskollege des Slowenen beim Team UAE.

Dem 107. Giro d’Italia hat Pogacar in den vergangenen drei Wochen seinen Stempel aufgedrückt. Schon lange hat kein Radprofi die berühmte Italien-Rundfahrt so dominiert wie der 25-jährige Alleskönner aus Komenda, der am Sonntag mit einem Riesenvorsprung das Ziel in Rom erreichte.