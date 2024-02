Die Selbstzweifel von Radstar Gall: "War selten mit mir zufrieden"

Es mag schon etwas heißen, wenn ein Radfahrer in Österreich einmal zum Sportler des Jahres gewählt wird. Felix Gall war im Jahr 2023 freilich auch so etwas wie der Senkrechtstarter des internationalen Radsports. Der Osttiroler, der am Dienstag seinen 26. Geburtstag feiert, gewann im vergangenen Sommer die Königsetappe der berühmten Tour de France und beendete seine erste Frankreich-Rundfahrt auf dem achten Platz. Dazu feierte der Kletterspezialist noch einen Etappensieg bei der Tour de Suisse.

In seiner französischen „Decathlon AG2R La Mondiale“-Mannschaft stieg Gall inzwischen in den Rang des Teamleaders auf, der als Kapitän in die Tour de France im Sommer gehen soll. „Ich bin stärker als im Vorjahr“, kündigt der Radprofi an.