Rad-Star Felix Gall: Mit viel Übergepäck zur Tour-Premiere

Felix Gall nimmt am 1. Juli seine erste Tour de France in Angriff. Der KURIER begleitet den Osttiroler auf dem Weg nach Paris und liefert regelmäßig Einblicke in das Leben eines Radprofis.

Im Flieger nach Bilbao bekam Felix Gall dann spät aber doch den Anflug von Nervosität, den jeder Radprofi vor Beginn der Tour de France hat. Egal ob er nun ein alter Haudegen ist, oder eben wie der Osttiroler ein Neuling bei der wichtigsten Rundfahrt der Welt.