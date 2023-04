Der Osttiroler (*27.2. 1998) wurde 2015 in den USA Juniorenweltmeister auf der StraĂźe und erhielt frĂĽh einen Jungprofi-Vertrag beim Team Sunweb. Seit 2021 steht Gall beim AG2R Team unter Vertrag. 2022 wurde der Rundfahrt-Spezialist bei der Tour of the Alps Gesamtsechster.

Tour of the Alps: In Rattenberg startet am Montag die Tour of the Alps. Das fünftägige Etappenrennen führt über 752 Kilometer durch Nord-, Südtirol und das Trentino und endet am Freitag in Bruneck.