Felix Gall: „Jeder ist mit der Situation überfordert“

Auf Transparenten wurde des 26-Jährigen vom Team Bahrain-Victorious gedacht, der am Donnerstag in der Abfahrt vom Albulapass die Kontrolle über sein Rad verloren hatte und leblos in der steinernen Einfassung eines Wasserablaufs weit unterhalb der Straße aufgefunden worden war. Zwar konnte Mäder reanimiert und ins Spital nach Chur geflogen werden, doch am Freitagmorgen erlag er seinen schweren Verletzungen.