Premiere: Kiesenhofer und Kriechmayr sind die Sportler des Jahres

Sie stehe „nicht gerne im Rampenlicht“, hat Anna Kiesenhofer jüngst im KURIER-Interview gesagt. Das „unmittelbare Genießen“ sei für sie etwas „schwierig. Ich verkehre lieber im kleinen Kreis.“

Doch als Sportlerin sei sie gewohnt, manchmal „aus der Komfortzone herauszukommen“. Ungewohnt sei so eine Sportlergala aber schon. „Das ist fast surrealer als der Sieg in Peking“, scherzte die Mathematikerin am Donnerstagabend, als sie auf der Bühne des Wiener Konzerthauses den „Niki“ entgegennahm. Am 25. Juli hatte die 30-Jährige beim olympischen Straßenrad-Rennen Gold gewonnen.