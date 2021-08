Gold-Jubel bei den Paralympics: "Wie ein Baby das Leben lernen"

Sie alle vereint, dass sie nach Unfällen in der Reha Sport betrieben haben und dieser dann zu einem Ziel im neuen Leben wurde. "Sport ist für viele eine Motivation, wieder ins Leben zurückzufinden", sagt Maria Rauch-Kallat. Die 72-jährige Ex-Ministerin ist Präsidentin des Österreichischen Paralympischen Committees (ÖPC) und in Tokio vor Ort. Sie erinnert sich auch an ihre blinde Tochter, die von einer Schulwoche mit dem Segelschein zurückkam: "Den hat sie stolz hergezeigt. Für eine pubertierende 15-Jährige war das ein gewaltiger Sprung nach vorne."

Für viele der Athleten in Tokio war der Sport der Weg zurück ins Leben. Ablinger: "Mir haben meine Werte geholfen, meine Familie, meine Freunde, meine Arbeit und nicht zuletzt der Sport." Florian Brungraber, der Silberne im Triathlon sagt: "Ich lernte in der Reha unterschiedliche Sportarten kennen, startete 2014 bei ersten Para-Handbike-Rennen und probierte Triathlon. Da erkannte ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Talent in mir."