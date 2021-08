Gold, Silber und Bronze bei Paralympics im Handbike für Österreich

Am Dienstag hat Österreich bei den Paralympischen Spielen im Handbike im Zeitfahren gleich alle 3 Medaillen gewonnen. Die Goldmedaille bekam der 52-jährige Oberösterreicher Walter Ablinger. Silber ging an den Steirer Thomas Frühwirth und Bronze an den Tiroler Alexander Gritsch. Ein Handbike ist eine Art Fahrrad oder Liegerad, allerdings wird es nur mit den Armen angetrieben.

Derzeit finden die Paralympischen Spiele in Tokio in Japan statt. Man sagt auch Paralympics dazu. Bei den Paralympics treten Sportler mit Behinderungen aus vielen unterschiedlichen Ländern in verschiedenen sportlichen Wettbewerben gegeneinander an.

