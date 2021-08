Gold, Silber, Bronze: Medaillenregen bei den Handbikern in Tokio

"Es war ein brutaler Kampf, ich war am Limit", sagte Frühwirth. "Die Strecke mit den vielen Höhenmeter und den technisch sehr anspruchsvoll zu fahrenden Kurven hat mir alles abverlangt." Der 41-jährige Steirer musste sich wieder einmal nur dem Niederländer Jetze Plat geschlagen geben. Dieser gewann schon am Sonntag im Triathlon Gold und ist seit fünf Jahren ungeschlagen. Für Frühwirth war es die zweite Paralympics-Silbermedaille nach den Spielen von Rio de Janeiro 2016.

Landsmann Alexander Gritsch ging wie Frühwirth in der Klasse H4 an den Start. "Ich bin eine Minute vor Tom gestartet. Als er mich dann überholt hat, versuchte ich an ihm dranzubleiben. Dann kam Jetze, flog an mir vorbei. Ich dachte, dass ich zu langsam für Bronze wäre. Aber jetzt ist es einfach geil." Die Bronzene gab dem 39-jährige Tiroler Selbstvertrauen für das kommende Straßenrennen am Mittwoch. "Ich habe jetzt so breite Schultern, da kommt keiner mehr an mir vorbei."